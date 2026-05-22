FOLLONICA – Debutto sul grande schermo per Michael D’Arma, giovane promessa di Follonica, scelto come coprotagonista del film “Io non ti lascio solo”, diretto dal regista Fabrizio Cattani.
Per Michael, 12 anni a luglio, si tratta della sua prima esperienza cinematografica, un esordio importante che lo vede interpretare il personaggio di Rullo, uno dei due protagonisti della storia insieme a Filo. Il film racconta un’avventura intensa e ricca di emozioni ambientata tra i boschi della Calabria.
Un viaggio tra amicizia e crescita
La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Gianluca Antoni, segue il forte legame tra due amici inseparabili che decidono di partire alla ricerca di Birillo, il cane scomparso del padre di Filo.
Quella che inizialmente sembra una semplice missione si trasforma presto in un percorso fatto di amicizia, scoperta e crescita personale, in un racconto capace di unire avventura ed emozioni.
Nel cast anche Pasotti e Valentina Cervi
Accanto al giovane attore follonichese figurano nomi importanti del cinema italiano come Giorgio Pasotti, Valentina Cervi e Mimmo Borrelli.
Per Michael D’Arma questo debutto rappresenta un traguardo speciale e, allo stesso tempo, l’inizio di una nuova avventura artistica nel mondo del cinema italiano.
Una soddisfazione anche per la città di Follonica, che vede un suo giovane talento affacciarsi per la prima volta sul grande schermo da protagonista.