GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha concesso il patrocinio alla seconda edizione del progetto “Finanza in Comune: educazione finanziaria per cittadini consapevoli” . L’iniziativa si svolgerà presso Villa Elena Maria e ha l’obiettivo di promuovere l’educazione finanziaria tra i cittadini e gli studenti del territorio.

«Il progetto ‘Finanza in Comune’ – hanno affermato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale, Carla Minacci – rappresenta un’importante occasione di crescita e consapevolezza per i cittadini, in particolare per i più giovani. Promuovere l’educazione finanziaria significa fornire strumenti concreti per leggere la realtà economica quotidiana e compiere scelte più informate e responsabili. Come Amministrazione crediamo fortemente nel valore della prevenzione e della formazione, e iniziative come questa vanno proprio in questa direzione, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità».