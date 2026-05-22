GROSSETO – Spettacolo e agonismo dolceamaro per gli atleti della SBR3 alla tappa italiana di European Triathlon Cup a Caorle in cui i migliori talenti italiani selezionati dalla Federazione sfidano i migliori pari età europei. Purtroppo l’avventura si è fermata a metà della finale per il migliore dei portacolori biancorossi Giacomo Casini, coinvolto in una caduta impossibile da evitare innescata da altri due atleti. Per Giacomo frattura del gomito già in fase riabilitativa, ma rammarico per una prova maiuscola interrotta nel peggiore dei modi.

Giornata sfortunata anche per Matteo Santilli, partito molto bene ma che si è dovuto fermare durante la seconda frazione per crampi: fino a quel momento il giovane triathleta grossetano aveva condotto la sua gara nelle primissime posizioni.

L’altissimo livello dei partecipanti non ha infine impedito di mettersi in evidenza anche a Tommas Tanini e a Riccardo Seripa, autori di una gara di qualifica più che brillante.

“Sono davvero fiero del percorso che stanno facendo i nostri ragazzi – sono le parole del tecnico SBR3 e Coordinatore Nazionale FITRI Martino Colosi – l’impegno e la professionalità che dimostrano è merce rara, con il Triathlon si impara a vivere ma anche a sognare”.

Prossimo appuntamento per i maremmani il 6 e 7 giugno a Porto Sant’Elpidio per la Coppa Italia.