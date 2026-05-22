GROSSETO – Presto saranno svelati i nomi di vincitori della terza edizione di “IdeArti“, il concorso rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 25 anni con un’idea di impresa da realizzare.

L’iniziativa è pensata per sostenere le migliori idee imprenditoriali, non solo con un premio in denaro ma, soprattutto, con un percorso di affiancamento e mentorship pensato per dare agli aspiranti imprenditori gli strumenti per coronare il loro sogno e avviare la propria attività.

La premiazione si terrà lunedì 25 maggio, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, dopo che i ragazzi avranno esposto i loro progetti e la giuria avrà decretato i vincitori.

Interverranno il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e i tre membri della giuria del concorso, ovvero il presidente di Cna Grosseto Saverio Banini, la responsabile del progetto Elena Dolci e il funzionario di “Arti. Gestione politiche del lavoro, coordinamento centri per l’impiego di Grosseto, Manciano, Orbetello, Arcidosso e Follonica” Federico Amari.

In lizza per la vittoria finale ci sono due classi di Grosseto, rispettivamente la 5° B dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali, e la 5° G del Liceo scientifico sportivo del Polo Aldi.