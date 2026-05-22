GROSSETO – Lavori di manutenzione di AdF in programma nei prossimi giorni. Ecco dove e quando.

Martedì 26 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Anichini. I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dei Platani, via Donato Bramante, via Francesco Anichini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Sempre, martedì 26 maggio, Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Valpiana. I lavori sono in programma dalle 10.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutta la frazione di Valpiana e zone rurali limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

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