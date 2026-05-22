PITIGLIANO – Il Comune di Pitigliano ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free Onlus, avviando ufficialmente una collaborazione finalizzata alla promozione di iniziative ambientali di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

La firma è avvenuta presso il municipio alla presenza del sindaco Giovanni Gentili, della vicesindaca Serena Falsetti e del referente provinciale Plastic Free per Grosseto e Livorno Gianluca Ranaldi.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali progetti promossi da Plastic Free sul territorio nazionale e le possibili attività condivise da sviluppare nei prossimi mesi insieme all’amministrazione comunale.

Il confronto ha permesso di approfondire temi legati alla sensibilizzazione ambientale, ai cleanup, alle attività nelle scuole e alle iniziative dedicate alla riduzione dell’inquinamento da plastica, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini in percorsi concreti di partecipazione civica e tutela del territorio.

La sottoscrizione del protocollo rappresenta un importante segnale di collaborazione tra istituzioni e volontariato ambientale, confermando la crescente attenzione delle amministrazioni locali verso i temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale.

“Con il sindaco Gentili e la vicesindaca Serena Falsetti abbiamo avuto un confronto bello e stimolante – afferma Gianluca Ranaldi, referente provinciale dell’associazione Plastic Free – parlando delle straordinarie iniziative che potremo mettere in campo nei prossimi mesi per il bene del territorio. C’è stata da subito una grande sintonia e la volontà comune di fare qualcosa di concreto per l’ambiente. Questo accordo ufficiale l’inizio di una collaborazione forte: siamo pronti a unire le forze per ripulire il nostro territorio, sensibilizzare i cittadini e fare, insieme, la differenza”.

“La collaborazione con le associazioni e con i volontari rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere una corretta cultura ambientale – dichiara la vicesindaca di Pitigliano con delega all’ambiente Serena Falsetti –. Il volontariato svolge un ruolo prezioso nella cura e nella pulizia del territorio, ma è altrettanto importante investire nelle campagne di sensibilizzazione per educare cittadini e giovani a un corretto conferimento dei rifiuti. Solo unendo le forze tra amministrazioni, associazioni e volontariato possiamo costruire una comunità più consapevole, rispettosa dell’ambiente e capace di tutelare concretamente il nostro territorio per le future generazioni”.