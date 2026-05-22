ROCCALBEGNA – Sanzioni per oltre 90mila euro e indagini sulla sparizione di 130 capre. Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri forestali e dei veterinari della Asl nel settore della tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, con particolare attenzione agli allevamenti di animali da reddito.

Nel corso di un sopralluogo effettuato nel territorio di Roccalbegna, i veterinari Asl insieme ai militari del Nipaaf di Grosseto hanno riscontrato numerose irregolarità all’interno di un allevamento di caprini riconducibile a due diverse società agricole.

Spariti oltre 130 animali

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’allevamento era in grado di movimentare numerosi capi in ingresso e in uscita. Durante i controlli è stata però rilevata la sparizione ingiustificata di oltre 130 capre, oltre alla presenza di 20 animali privi di identificazione.

Gli operatori hanno inoltre riscontrato gravi carenze nella registrazione dei movimenti degli animali, in particolare per quanto riguarda la morte dei capi, con conseguenti violazioni anche sul corretto smaltimento delle carcasse.

Una situazione che, secondo gli investigatori, ha comportato la perdita completa della tracciabilità degli animali, sottratti così al sistema di controlli previsto per garantire la sicurezza sanitaria e la legittimità della destinazione dei prodotti alimentari derivati.

Il rischio della macellazione clandestina

I controlli, spiegano i Carabinieri Forestali, hanno l’obiettivo di impedire che gli animali possano finire in circuiti illegali di macellazione clandestina, privi di qualsiasi garanzia sia per il benessere animale sia per la sicurezza alimentare dei consumatori.

Particolare attenzione viene rivolta anche al contrasto delle frodi legate alla cosiddetta “mafia dei pascoli”, fenomeno considerato ad alto rischio sanitario e spesso collegato a irregolarità nella gestione degli allevamenti e dei contributi comunitari.

La corretta tracciabilità degli spostamenti degli animali rappresenta infatti uno strumento fondamentale per verificare la regolarità delle attività di pascolo, degli allevatori e della filiera produttiva.

Sanzioni e blocco sanitario

Alle due aziende agricole coinvolte sono state contestate sanzioni amministrative superiori ai 90mila euro, mentre l’allevamento è stato sottoposto a blocco sanitario da parte dei veterinari Asl.

Dall’inizio dell’anno salgono così a cinque gli allevamenti sottoposti a blocco sanitario nel territorio provinciale. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati amministrativamente oltre 400 capi di bestiame.