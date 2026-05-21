GAVORRANO – Samuele Luppichini della Stefan cala il tris nel tanto atteso trofeo Pogg’Alberi. La manifestazione di ciclismo amatoriale valida anche come undicesima prova del circuito Corri in Provincia è andata in scena mercoledì scorso al Grilli di Gavorrano. Come sempre la gara è stata organizzata dal Marathon Bike – Acsi con il patrocinio della a Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano supportata dalla Banca Tema e Cantina Vini di Maremma. Una giornata davvero bella ma diventata molto insidiosa e dura per i corridori causa vento, che si alzato prepotentemente durante le quasi due ore di gara.

Luppichini non è quindi nuovo ad alzare le braccia al traguardo, visti i successi di inizio anno nei trofei Rimembranza e nella prima tappa del Trittico di Maremma. Questa volta il forte corridore della Stefan, ha acciuffato la vittoria nel finale dove ha battuto nettamente i sei compagni di fuga. Una gara caratterizzata dal vento forte che ha messo in difficolta non solo i corridori ma anche l‘apparato organizzativo del Marathon Bike. L’azione decisiva a circa una ventina di chilometri dal traguardo quando sono andati i fuga con il vincitore il talentuoso Roberto Basile, che ha provato in tutte le maniere di arrivare da solo, Fabrizio Mariottini, Alessio Papi, Niccolò Bartoli, Federico Fruscini, Emanuele Sciamanna e Lorenzo Natali. Nettissima e senza discussione la volata imperiosa di Samuele Luppichini che ha battuto nell’ordine Lorenzo Natali e Emanuele Sciamanna. La volata del gruppo è andata a Stefano Colagè. Questi i migliori delle rispettive categorie: Lorenzo Natali, Emanuele Sciamanna, Roberto Basile Fabrizio Mariottini, Stefano Colagè, Roberto Maggioli, Francesco Garuzzo e tra le donne Ilaria Rosati.