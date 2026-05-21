GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato l’avvio delle procedure per l’allestimento e la gestione delle aree di spiaggia libera destinate ad utilizzo pubblico, nell’ambito del progetto “Sport, Divertimento e Mare 2026”.

Con il provvedimento si richiede di predisporre gli atti necessari al rilascio delle autorizzazioni in favore della Balneari della Maremma Grossetana – rete di imprese, con l’obiettivo di valorizzare il litorale e promuovere attività sportive, ricreative e di aggregazione aperte a cittadini e turisti.

“Con questo progetto vogliamo rendere le nostre spiagge sempre più accoglienti, vive e fruibili da tutti – ha dichiarato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – offrendo spazi dedicati allo sport, al tempo libero e alla socialità, in collaborazione con le realtà del territorio che ogni anno contribuiscono alla qualità dell’offerta turistica della nostra costa”.

“L’iniziativa rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro sistema turistico e per le attività economiche legate al mare – ha aggiunto Bruno Ceccherini, vicesindaco e assessore alle Attività produttive –. La collaborazione con la rete dei balneari consente di migliorare i servizi, promuovere il territorio e offrire opportunità di intrattenimento e benessere sia ai residenti che ai visitatori”.

L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, vista l’imminenza della stagione turistica estiva.