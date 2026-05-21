SORANO – Una sfida “in famiglia” quella su cui si apprestano a decidere i cittadini di Sorano, Comune commisariato dopo le dimissioni, a dicembre scorso, di sette consiglieri su 12.

La sfida vede contrapposti l’ex sindaco, Ugo Lotti (Insieme si riparte), e la sua vicesindaca, Barbara Belcari (Rinnovamento comune).

Le elezioni si svolgeranno il 24 e il 25 maggio, e la nostra redazione, il pomeriggio di lunedì, seguirà lo spoglio e vi darà i risultati in tempo reale.

Di seguito i candidati consiglieri delle due liste:

Barbara Belcari

Sara Baffetti, Albano Carrucoli, Francesco Corfidi, Letizia Gagliardi, Luca Giustacori, Lavinia Montanini, Matteo Santarelli, Lucia Santinami, Federico Squarcia, Riccardo Palla, Andrea Parrini, Gioietta Zamperini.

Ugo Lotti

Daniele Baldelli, Samanta Barzi, Sergio Carrucola, Giorgio Giulietti, Danilo Goscilo, Roxana Madalina Lungu, Jolie Mangay Mpintal, Monica Morgiani, Luciano Nucci, Martina Nucci, Sabina Riondato e Catia Romagnoli.