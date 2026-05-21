FOLLONICA – Nuova opportunità per i giovani del territorio: la Vab Toscana Odv apre le selezioni per il servizio civile regionale con tre posti disponibili presso la sede di Follonica e Gavorrano.

Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco, imparare nuove competenze e contribuire in modo concreto alla vita della comunità.

Un anno al servizio della collettività

Il servizio civile regionale toscano offre l’occasione di svolgere un anno di attività presso enti del terzo settore, affiancando operatori e volontari in ambiti fondamentali per la sicurezza del territorio.

Con Vab Toscana, i volontari saranno coinvolti in attività operative legate a protezione civile, antincendio boschivo ed educazione alla prevenzione e al rischio.

Un’esperienza formativa sul campo, utile sia dal punto di vista umano che professionale.

Come partecipare

Le domande possono essere presentate entro il 10 giugno 2026.

Per informazioni e candidature è possibile contattare: [email protected] – 333 4284690

Maggiori dettagli sul progetto sono disponibili anche al seguente link: https://share.google/a7F1N1u2c9DsQOwfs.

Un’opportunità di crescita

Il servizio civile regionale, promosso dalla Regione Toscana, rappresenta un’occasione concreta per entrare in contatto con il mondo del volontariato organizzato e acquisire competenze spendibili nel futuro, soprattutto nei settori dell’emergenza e della sicurezza ambientale.