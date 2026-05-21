GROSSETO – Incidente nella tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte, in viale della Pace, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto.

Sul mezzo a due ruote viaggiavano due giovani che, a seguito dell’impatto, sono rimasti feriti.

Immediatamente è scattato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto, l’automedica del 118 di Grosseto e gli agenti della Polizia Municipale di Grosseto.

I due ragazzi sono stati stabilizzati sul luogo dell’incidente e successivamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per le cure e gli accertamenti del caso. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.