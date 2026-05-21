GROSSETO – «Macchie di sangue sull’antica pavimentazione del centro storico, fazzoletti sporchi abbandonati a terra, residenti svegliati dalle urla nel cuore della notte. È questo lo scenario che si è presentato questa mattina, intorno alle 6:30, in via Saffi, nel pieno centro di Grosseto» secondo quanto denunciato dal consigliere comunale Andrea Vasellini la scorsa notte si sarebbe verificato un accoltellamento.

«Le immagini parlano da sole: sangue sull’asfalto, tracce evidenti di una violenza consumata a pochi metri dalle abitazioni e dalle attività commerciali». Vasellini torna ad attaccare «L’assessore alla sicurezza Riccardo Megale, che io chiamo l’assessore all’insicurezza».

«Non possiamo più raccontare ai cittadini la favola della città tranquilla mentre il centro storico si trasforma, notte dopo notte, in una zona franca. La realtà è sotto gli occhi di tutti: degrado, risse, violenza e totale assenza di deterrenza. Una situazione intollerabile» afferma accusando l’amministrazione «di aver sottovalutato per troppo tempo i segnali provenienti dal centro cittadino».

«Quando alle sei e mezzo del mattino trovi il sangue sulle pietre del centro storico significa che il problema non è più episodico, ma strutturale. E chi governa la sicurezza non può limitarsi ai comunicati o alle passerelle. La proposta “di destra”: tolleranza zero e controllo reale.

Vasellini rilancia quindi «una linea durissima sul modello adottato in altri Paesi europei e in alcune città statunitensi: presidio fisso delle forze dell’ordine nelle aree sensibili; pattugliamenti notturni continui; Daspo urbani immediati per soggetti violenti o recidivi; controlli serrati su immigrazione irregolare e occupazioni abusive; videosorveglianza intelligente con riconoscimento dei soggetti già segnalati; chiusura immediata delle attività e dei punti di ritrovo collegati a episodi criminali».

«In molte città estere chi delinque viene allontanato dal centro nel giro di poche ore. Qui invece sembra quasi che il cittadino debba abituarsi alla paura. E questo è inaccettabile. Il problema non riguarda soltanto l’ordine pubblico ma anche il messaggio politico devastante che viene dato ai residenti e ai commercianti: il centro storico dovrebbe essere il cuore pulsante della città. Oggi rischia di diventare il simbolo dell’abbandono. Se continuiamo a minimizzare, domani conteremo tragedie ben peggiori».

Vasellini si dice deciso «a portare il tema sicurezza in Consiglio comunale. Terreno di scontro dentro la stessa maggioranza».