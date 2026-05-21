GROSSETO – «Zero certezze, zero investimenti diretti. Solo bandi di speranza» così Stefano Rosini, consigliere comunale Pd, bolla il Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Grosseto, «Dalla Stazione a Marina fino a Istia d’Ombrone». Domani il documento approderà in aula consiliare.

Stefano Rosini annuncia «un attacco “frontale” alla programmazione della Giunta», accusata di «costruire consenso sui social a suon di rendering e annunci trionfalistici, lasciando però i problemi reali della città senza risposta e senza un euro di certezza».

«Siamo di fronte a un’amministrazione che ha scambiato la programmazione delle opere pubbliche per un catalogo di rendering esibiti sui social, titoli cubitali sui giornali, e poi, quando si leggono le carte, la realtà è un’altra. Zero investimenti diretti sulle priorità reali e una dipendenza cronica dei bandi esterni, se Firenze o Roma non pagano il conto, Grosseto resta al palo».

Stazione, «la sicurezza affidata a un bando regionale».

Il primo caso sotto la lente è il quartiere della Stazione, «da mesi al centro delle lamentele di residenti, pendolari e autisti dei bus per le condizioni precarie di sicurezza e logistica — con i mezzi costretti a manovre in retromarcia per mancanza di spazio adeguato» prosegue Rosini.

«La risposta della Giunta è stato l’annuncio di un nuovo parcheggio bus, ma l’amministrazione omette di dire di aver stanziato in questa variazione soltanto le risorse per pagare i progettisti. Per i cantieri, per l’asfalto, per l’opera vera e propria non c’è un euro di certezza, tutto è subordinato all’ottenimento di un bando regionale. Se la Stazione è davvero una priorità strategica, perché la sicurezza dei grossetani deve dipendere dall’esito di un bando? Questo non è governare, è solo sperare nelle capacità degli altri».

Marina di Grosseto: «la vetrina del lungomare e i problemi che restano»

«Il capitolo più atteso, e più caldo politicamente, riguarda Marina di Grosseto e proprio domani la maggioranza presenterà un emendamento al piano che punta il riflettore sul restyling della passeggiata e sulla nuova pista ciclabile – continua il consigliere Pd -. Opere annunciate con grande enfasi, corredate di rendering e proiezioni future, per Rosini, tuttavia, si tratta di un’operazione che rischia di distogliere l’attenzione dai problemi strutturali che la frazione vive ogni giorno».

«L’impegno economico diretto del Comune si riduce a una cifra irrisoria, sufficiente appena a coprire studi tecnici e disegni», dice il consigliere. «I milioni necessari per i lavori sono legati a finanziamenti futuri e ipotetici. Gli stessi assessori ammettono che per vedere qualcosa di concreto ci vorranno anni. Diciamolo chiaramente: oggi la Giunta non sta finanziando il rifacimento della passeggiata, sta finanziando un album di disegni» ma la critica va oltre la questione dei fondi.

Secondo Rosini, «mentre l’amministrazione investe sulla vetrina di lungo periodo, Marina sconta emergenze concrete e non rinviabili: le strade dissestate e le vie vicinali distrutte, i marciapiedi da rifare, i giardini abbandonati, le radici degli alberi che affiorano sui percorsi pedonali senza che nessuno intervenga».

Su tutto, però, «pesa una criticità che i residenti conoscono bene: il sistema fognario. Ad ogni pioggia intensa si allaga mezza frazione – denuncia il consigliere -. Non esiste un piano straordinario di intervento, non c’è una risposta strutturale a questo problema, eppure si parla di restyling del lungomare».

A completare il quadro, due opere che Rosini considera «prioritarie e che non trovano spazio nel documento: l’allargamento del ponte su via del Tombolo necessario per la sicurezza dei residenti e turisti e una risposta concreta alla cronica carenza di parcheggi nei mesi estivi, quando la pressione turistica sulla frazione diventa difficilmente gestibile».

«La domanda politica è semplice – conclude il consigliere sul punto -, è più urgente oggi spendere risorse comunali per esibire un rendering del lungomare, o garantire che i cittadini di Marina non si ritrovino con le case allagate alla prima perturbazione?».

Istia d’Ombrone: «il Canottieri e la dimenticanza delle frazioni interne»

«Il terzo fronte aperto riguarda Istia d’Ombrone, e in particolare il degrado dell’ex Circolo Canottieri, struttura che da anni attende una riqualificazione e che di recente è tornata al centro dell’attenzione della stampa locale per le condizioni in cui versa».

«È una ferita aperta nel cuore del territorio – dice Rosini -. Da anni i cittadini di Istia si sentono ripetere le stesse promesse: riqualificazione, valorizzazione delle sponde del fiume, rilancio turistico e sportivo. La realtà è fatta di abbandono, sterpaglie e strutture fatiscenti. Dobbiamo rassegnarci all’idea che se una frazione non è utile per agganciare un bando dell’ultimo minuto, per questa amministrazione semplicemente smette di esistere?».

«Grosseto ha bisogno di certezze, di investimenti diretti fondati sulle risorse reali del bilancio e di un piano strutturato di manutenzioni», conclude il consigliere.

«Non voteremo mai a favore di un Piano delle opere pubbliche che confonde la pianificazione del futuro della città con un elenco di speranze e comunicati stampa fondati più sulla ricerca di finanziamenti futuri che su risorse realmente disponibili».