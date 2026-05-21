ROSELLE – Il Comune di Grosseto ha approvato l’avvio della procedura per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzate alla concessione in comodato d’uso gratuito dell’area comunale delle “Ex Terme di Roselle”.

L’area sarà destinata allo svolgimento di attività di Protezione Civile, addestramento operativo di unità cinofile per la ricerca di persone disperse e attività con sistemi Uas/droni, a favore di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile debitamente accreditate.

L’avviso pubblico e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito istituzionale e all’albo pretorio online del Comune, oltre che diffusi attraverso ulteriori canali informativi per garantirne la massima partecipazione.

«Con questo avviso – hanno dichiarato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione Civile, Riccardo Megale – mettiamo a disposizione un’area strategica come le Ex Terme di Roselle per attività fondamentali di Protezione Civile, addestramento cinofilo e utilizzo di droni, valorizzando il ruolo delle associazioni di volontariato accreditate. È un’iniziativa che rafforza la capacità operativa del sistema di Protezione Civile e, allo stesso tempo, promuove formazione, prevenzione e collaborazione sul territorio. L’Amministrazione comunale mantiene comunque la piena disponibilità dell’area per garantire la massima tutela dell’interesse pubblico e la gestione delle eventuali emergenze».

La concessione dell’area sarà a titolo temporaneo e gratuito e prevede la possibilità per l’Amministrazione comunale di rientrare nella piena disponibilità del bene per esigenze istituzionali o di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 60 giorni. È inoltre prevista la priorità delle esigenze comunali anche in caso di necessità urgenti o contingenti.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire l’avvio tempestivo delle procedure amministrative conseguenti.