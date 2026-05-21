FOLLONICA – «Il Partito Democratico di Follonica condanna fermamente le parole pronunciate dalla consigliera comunale Francesca Serafini in occasione dell’ultimo Consiglio comunale. La consigliera, mentre in aula si stava discutendo un ordine del giorno sul ddl stupro presentato dall’opposizione, ha infatti affermato che “i centri antiviolenza sono di sinistra”». Dopo le critiche dei consiglieri comunali di opposizione anche il Pd follonichese prende posizione.

Sul cosiddetto ddl stupro c’era stata collaborazione tra parlamentari di opposizione e di maggioranza, che aveva portato all’approvazione di una proposta comune alla camera il 19 novembre 2025. Ma il 26 gennaio 2026 la presidente della commissione giustizia del senato, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, ha modificato il testo rimuovendo la parola “consenso” e inserendo invece una formulazione più ambigua che parla della “volontà di una persona” e di “dissenso”, suscitando la forte preoccupazione dei centri antiviolenza, delle associazioni e di tutte le persone che ogni giorno lavorano accanto alle vittime.

«I centri ani violenza sono centri di autodeterminazione, nati dalle donne per le donne – afferma Anna Rita Zirpoli, della segreteria del Partito Democratico di Follonica –. Luoghi dove l’ascolto, la credibilità e il riconoscimento sono scelte culturali precise. Dare una connotazione politica a questi luoghi significa assecondare la cultura della violenza. Significa negare il motivo per cui questi centri esistono: trasformare la cultura che rende quella violenza possibile».

«E quando si indeboliscono i Centri antiviolenza – prosegue Zirpoli – si indebolisce la libertà di tutte le donne. Per questo è gravissimo che queste affermazioni siano state pronunciate da una donna. Inoltre, l’ordine del giorno è stato respinto da tutta la maggioranza, sindaco compreso, nel silenzio assoluto. Difendere i centri antiviolenza significa difendere un’idea di società basata sulla libertà e sul rispetto reciproco. Un modello che chiunque, di destra o di sinistra, o di qualunque altro colore politico, dovrebbe sostenere con convinzione».

«Il lavoro dei nostri consiglieri di opposizione, che si sono impegnati per portare all’attenzione del Consiglio comunale un ordine del giorno tanto importante, è inestimabile – conclude Zirpoli –. La nuova formulazione del Ddl stupri è un passo di indietro, e loro lo hanno affermato con chiarezza».