GROSSETO – Per la prima volta nella storia del Passalacqua il Paganico riesce a superare l’asticella della fase eliminatoria e si presenta ai quarti. La Castiglionese esce di scena al termine di una sfida dove ha sorriso, sofferto e sperato per poi accettare il secondo nullo per 2-2, insufficiente per proseguire unitamente al Braccagni.

La notturna dei ragazzi di Daniele Tocchi, in rossoblu, si era aperta concretamente. Al 6′, infatti, Bracco veniva steso in area, dal dischetto Ghersi era glaciale, 0-1. La risposta dei bianco neri era acuta: Pecorini serviva al bacio Bonaccorsi a due passi da Chechi, la conclusione colpiva la traversa (13′). Gli schemi del Paganico riuscivano ad affondare nella retroguardia della Castiglionese. Nuovo lancio verticale di Pecorini, Terni trova spazio tra i centrali concludendo lo scatto con un pallonetto su cui Chechi non può intervenire, 1-1.

Al 29′ assist telecomandato di Bracalari per Pecorini, che sempre dalla destra fa partire un diagonale millimetrico e vincente, per l’1-2. A quel punto esce fuori tutto l’orgoglio della Castiglionese insieme al tiro piazzato di Ghersi al 45′, che sbatte sulla traversa e dopo viene messo in porta da Minella per il 2-2.

In generale la ripresa risente dello sforzo speso nella prima frazione. I rossoblu, comunque, collezionano 11 corner sotto la spinta emotiva della gara. Il Paganico sfrutta gli spazi aperti per essere insidioso. Al 15′ Chechi deve respinge la botta di Pecorini, Fantoni deve intervenire per chiudere il tiro di Esposito (20′). La spinta della Castiglionese è intensa, il Paganico si abbassa iniziando a gestire pallone e forze. Al 40′ la palla danza molto vicina a Fantoni senza che arrivi il tocco decisivo. Ultime scintille di agonismo nel recupero, ma il risultato non cambia.

Castiglionese Paganico 2-2 (2-2)

CASTIGLIONESE: Chechi, Tompetrini (37′ Mucci), Martini, Bracco (42′ st Lorenzini), Ghersi, Ulivieri, Minella (18′ st Fofanà), Valduga (50′ st K. Terni), Esposito, Ginanneschi, Flori. A disposizione: Niccolini. All. Tocchi.

PAGANICO: Fantoni, Nelli, Grassini, Quinti, Bracalari, J. Porro, Pecorini (43′ st Fontani), D. Porro (50′ st Coppola), Bonaccorsi (26′ st Bytyci), Tassi (30′ st Sersanti), Terni (22′ st Raimondo). A disposizione: Giorgetti, Ceroni, Carini, Guidarini. All. Linicchi.

ARBITRO: Stefano Giordano; 1° assistente Fabio Vellutini, 2° assistente Gabriele Vagheggini.

MARCATORI: 6′ (rig.) Ghersi, 17′ Terni, 29′ Pecorini, 45′ Minella.

NOTE: nessun ammonito. Calci d’angolo: 11-3. Recupero: 2′ + 6′ (+2).

Risultati girone A

Follonica Gavorrano-Castiglionese (A) 4-0

Braccagni-Paganico (A) 0-1

Paganico-Follonica Gavorrano (A) 0-6

Castiglionese-Braccagni (A) 2-2

Follonica Gavorrano-Braccagni 4-1 (A)

Castiglionese-Paganico (A) 2-2

Classifica

Follonica Gavorrano 9 promosso ai quarti

Paganico 4 promosso ai quarti

Castiglionese 2 eliminato

Braccagni 1 eliminato

Quarti di finale

Domenica 31 maggio Follonica Gavorrano – 2ª girone C (1)

Lunedì 1 giugno 1ª girone B – 2ª girone D (2)

Martedì 2 giugno 1ª girone C – Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno 1ª girone D – 2ª girone B (4)