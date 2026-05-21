SCARLINO – Partirà sabato 23 maggio il nuovo servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree di sosta del territorio comunale di Scarlino, affidato alla società SIS. L’attivazione del sistema segna una riorganizzazione complessiva della sosta a pagamento, con orari, tariffe e agevolazioni specifiche per i residenti.

Nella mattinata di venerdì 22 maggio i tecnici della società aggiudicataria provvederanno all’installazione dei nuovi parcometri di ultima generazione nelle zone interessate dalla tariffazione della sosta. Al momento restano escluse dall’attivazione le aree di Cala Civette e della Polveriera, per le quali il Comune comunicherà successivamente le tempistiche di entrata in funzione del servizio.

Le aree di sosta saranno soggette a pagamento dalle 8 alle 20. Fa eccezione l’area del Porto, dove la sosta sarà regolamentata nell’arco delle 24 ore. Nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 8 del giorno successivo sarà applicata una tariffa oraria ridotta di 0,50 euro.

Nel mese di maggio la tariffazione sarà attiva nei fine settimana, quindi il venerdì, il sabato e la domenica. Dal 1° giugno al 30 settembre, invece, il servizio sarà operativo tutti i giorni, coprendo così l’intero periodo estivo caratterizzato da un maggiore afflusso di veicoli e da un uso intensivo delle aree di sosta.

La tariffa ordinaria prevista è di 0,90 euro l’ora, ridotta a 0,70 euro per i residenti nei Comuni di Scarlino e Gavorrano. Il sistema prevede inoltre la possibilità di acquistare direttamente dai parcometri un abbonamento valido sei giorni consecutivi, utilizzabile in qualsiasi parcheggio del circuito, al costo di 25 euro. L’abbonamento sarà associato a un singolo veicolo.

Per i cittadini residenti nei Comuni di Scarlino e Gavorrano sarà disponibile anche una tessera prepagata al costo di 13,50 euro per ciascun veicolo di proprietà o in locazione. La tessera consentirà di effettuare dieci soste senza limiti di durata temporale, rappresentando una soluzione pensata in particolare per chi utilizza con frequenza i parcheggi a pagamento.

Il rilascio della tessera sarà effettuato dagli ausiliari del traffico, che entreranno in servizio dal mese di giugno. Sui parcometri sarà inoltre indicato il numero telefonico degli ausiliari, che potranno essere contattati direttamente dagli utenti interessati per il rilascio della tessera prepagata e per eventuali informazioni sul nuovo sistema di sosta a pagamento nel territorio comunale.