GROSSETO – Maxi tamponamento questa mattina, 21 maggio, in via Aurelia Nord, dove intorno alle 10 si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro auto.

L’impatto è avvenuto nel tratto compreso tra Grosseto Nord e la zona del Diversivo e ha provocato forti rallentamenti alla circolazione. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di emergenza del 118 con ambulanza e automedica, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Dalle prime informazioni alcune persone sarebbero rimaste ferite nel tamponamento, ma fortunatamente nessuna sarebbe in gravi condizioni.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti e cure. Ancora in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.