GROSSETO – Le giovanili del Big Mat Bsc Grosseto continuano a vincere. Gli Under 18 biancorossi si sono imposti per 9-2 sul Padule di Sesto Fiorentino. “Abbiamo giocato una buona gara – commenta il manager Daniele Secciani –, con Cappuccini prima e Maione dopo sul monte di lancio che hanno tenuto a bada le mazze avversarie. Inoltre, le nove valide e diverse basi ball ricevute ci hanno permesso di ottenere un netto distacco di punti”.

Vincono anche gli Under 15 del Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi di Lino Luciani hanno vinto, allo stadio Simone Scarpelli, per 11-9 contro il Livorno. “Dobbiamo continuare su questa strada – dichiara il manager Luciani -. La squadra sta crescendo, lavora con impegno e i risultati sul campo si vedono regolarmente. Il cammino è ancora lungo e dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione, soprattutto perché il livello dei roster toscani si è alzato rispetto all’anno scorso, come nel caso del Livorno che è davvero un ottimo gruppo, e le partite sono molto complesse”.

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