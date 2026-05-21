MONTE ARGENTARIO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in località Terrarossa, nel Comune di Monte Argentario, dove sono rimasti coinvolti due motorini.

I soccorsi sono stati attivati alle ore 17:41 per l’incidente che ha richiesto l’intervento di più ambulanze.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Orbetello, un’ambulanza della Croce rossa italiana di Magliano e l’elisoccorso Pegaso 2.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone: una donna di 74 anni e un uomo di 21 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per la gestione della viabilità nell’area interessata.