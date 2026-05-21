GROSSETO – Ci sarebbe una persona morta all’interno di una palazzina in cui si è sviluppato un incendio prima delle 22 di questa sera. Si tratterebbe di un uomo di circa 65 anni. Stiamo parlando della zona di via Piave, una traversa di via Oberdan, nel centro della città di Grosseto.

Gli altri appartamenti del palazzo sono stati evacuati. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco e gli operatori del 118, l’automedica e la Croce rossa.

Da una prima ricostruzione l’uomo non sarebbe morto carbonizzato, non è chiaro se sua morto per le esalazioni di monossido o se si sia sentito male e l’incendio sia successivo. L’uomo sarebbe stato trovato riverso sul davanzale della finestra. A lungo rianimato dai sanitari del 118 è stato caricato in ambulanza dove è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce rossa, gli agenti della Polizia municipale e i Vigili del fuoco.