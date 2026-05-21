GIUNCARICO – Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di oggi nella zona di Giuncarico, nel comune di Gavorrano, in prossimità della linea ferroviaria.

Le fiamme hanno interessato un’area di vegetazione secca, senza coinvolgere strutture o abitazioni. La vicinanza alla ferrovia ha reso necessario un intervento tempestivo per garantire la sicurezza dell’area e prevenire possibili ripercussioni sulla circolazione.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da una squadra della Vab, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

L’intervento ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo, che risulta al momento già sotto controllo. Le operazioni proseguono per la completa messa in sicurezza dell’area e per evitare eventuali riprese delle fiamme.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.