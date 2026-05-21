FOLLONICA – Forza Italia Follonica interviene nel dibattito pubblico riguardante i diritti di genere e il ruolo della Commissione Pari Opportunità, ribadendo “la necessità di affrontare questi temi con serietà, equilibrio e spirito costruttivo, lontano da contrapposizioni ideologiche”.

“La tutela dei diritti, il contrasto a ogni forma di discriminazione e la promozione delle pari opportunità rappresentano valori fondamentali di una società moderna e civile – dichiara il coordinatore cittadino di Forza Italia Follonica, Charlie Lynn –. Le istituzioni devono garantire ascolto, rispetto e strumenti concreti per sostenere tutte le persone, senza esclusioni”.

Forza Italia Follonica sottolinea inoltre “l’importanza della Commissione Pari Opportunità, che fino ad oggi ha svolto un lavoro serio, attento e prezioso per la comunità locale, promuovendo sensibilizzazione, confronto e iniziative concrete sui temi dell’inclusione, della parità e del contrasto alle discriminazioni. Le Commissioni Pari Opportunità non sono né di destra né di sinistra: devono essere strumenti al servizio della comunità, capaci di unire competenze, esperienze e sensibilità diverse con l’obiettivo comune di tutelare diritti e dignità delle persone”.

“Proprio alla luce dell’attività svolta e considerate anche le recenti dimissioni di alcuni consiglieri della Commissione, riteniamo opportuno avviare un percorso di ampliamento e rafforzamento dell’organismo, affinché possa continuare a operare in modo efficace e rappresentativo, coinvolgendo nuove professionalità, sensibilità ed esperienze del territorio. Per questo chiediamo all’assessore competente di lavorare concretamente all’ampliamento della Commissione, così da garantire continuità, pluralismo e piena operatività”.

“Le Commissioni devono essere luoghi di collaborazione e non di scontro politico. Serve lavorare insieme per costruire iniziative utili alla cittadinanza, coinvolgendo associazioni, scuole, famiglie e realtà locali. Il rispetto della persona e della dignità individuale devono sempre rappresentare il punto di partenza di ogni azione amministrativa e politica. Forza Italia continuerà a sostenere politiche fondate sul buon senso, sulla libertà individuale e sulla valorizzazione delle differenze, nella convinzione che dialogo e rispetto reciproco siano strumenti indispensabili per una comunità più unita e inclusiva”.