Fucecchio – Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi in via Porto di Cavallaia, nel comune di Fucecchio, per il recupero di un’autovettura finita all’interno del Canale Usciana.

Secondo quanto comunicato dal comando di Firenze, distaccamento di Empoli, i Vigili del fuoco sono stati allertati alle 9.10 per la presenza di un’auto nel corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti una squadra operativa e il nucleo sommozzatori, attivati per verificare l’eventuale presenza di persone all’interno del veicolo. I pompieri hanno accertato che nell’abitacolo non c’era nessuno.

È stata quindi predisposta la messa in sicurezza del mezzo: come riferito dai Vigili del fuoco, «successivamente è stata collegata una fascia al veicolo, che poi è stata trainata da un mezzo agricolo fuori dal canale e affidata al personale della Polizia locale dell’Unione dei Comuni».

L’autovettura è stata infine consegnata alla Polizia locale dell’Unione dei Comuni, che ha assunto la gestione degli ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’episodio.