FOLLONICA – Un pieno di sport per iniziare l’estate con il piede giusto: a Follonica arriva il programma di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. L’obiettivo è dare massima visibilità al territorio, alle sue peculiarità, artistiche, economiche, culturali e sportive, e al contempo offrire una serie di eventi per appassionati di calcio (cittadini e turisti).

Calciomercato – L’originale: sport, discussioni e ospiti

Sarà infatti ospitata in città la diretta della trasmissione, dal lunedì al venerdì nella settimana dal 15 al 19 giugno, ma ci saranno anche altre formule che daranno visibilità a Follonica, come gli spot, clip e i collegamenti. Non mancheranno gli ospiti, tra cui calciatori, ex calciatori, telecronisti, giornalisti sportivi, che rimarranno in città per una settimana. Tra i nomi svelati Costacurta, Zenga, Marocchi, i fratelli Lucarelli, Quagliarella. A dare alcune anticipazioni sull’evento in una conferenza stampa alla sala Allegri sono stati i padroni di casa del programma, Fayna (Valerio Spinella) e Alessandro Bonan, insieme al sindaco e all’assessore allo Sport.

Quella di Follonica rappresenta la terza tappa del tour di Sky. Lo show andrà in scena in diretta tutte le sere alle 23, tranne il mercoledì in cui la diretta inizia alle 21 (si tratta della serata in cui si gioca al Mondiale Inghilterra-Croazia). La location principale dovrebbe essere piazza Guerrazzi: l’Amministrazione comunale sta lavorando in questi giorni all’organizzazione ed è in contatto anche con altri comuni della zona come Massa Marittima e Scarlino per far conoscere all’interno del programma anche altre aree dell’entroterra.

Alla scoperta di Follonica

«Il programma si intitola Calciomercato – L’originale perché vuole portare avanti un discorso sul calcio in maniera diversa – ha dichiarato Alessandro Bonan -. È davvero il programma più riconoscibile tra quelli che ho fatto. Portare questo format in Toscana e d’estate significa edificare il teatro dei sogni: in questo periodo tutti sperano che la propria squadra compri il campione del mondo, e chi è appassionato di calcio sogna insieme a noi. È proprio il portare avanti il sogno che rende questo programma speciale e farlo a Follonica è per me importante. Da toscano sto scoprendo il valore di una città come Follonica e tutto quello che c’è intorno. La peculiarità di “Calciomercato” è proprio spiegare il territorio e farsi influenzare dalle suggestioni storiche e ambientali di un posto. Anche in queste zone sentiamo una grande passione nei confronti di Sky e del calcio in generale. Sarà bello fare il programma in una piazza gremita, in modo da sfruttare l’entusiasmo delle persone, sempre con lo stile che ci contraddistingue, uno stile improntato alla grazia e alla sobrietà».

«Ospitare una trasmissione del calibro di ‘Calcio Mercato – L’originale’ è un colpo straordinario per l’avvio della nostra stagione estiva – ha affermato il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani -. Questa stagione 2026 si apre sotto i migliori auspici: l’obiettivo dell’Amministrazione è dare la massima visibilità a Follonica, portando il nostro splendido Golfo nelle case di milioni di italiani. Non sarà solo un grande evento per gli appassionati di sport, ma una vetrina promozionale senza precedenti per le nostre attività economiche, per la nostra cultura e per l’accoglienza che ci contraddistingue. Siamo pronti a dare il benvenuto ai campioni e ai giornalisti di Sky e a mostrare l’orgoglio della nostra città».

«Questo evento rappresenta la perfetta sintesi della nostra visione strategica: il connubio tra sport e turismo è oggi uno dei volani più potenti per la promozione e la valorizzazione del territorio – ha proseguito l’assessore allo Sport e al Turismo Azzurra Droghini -. Portare Sky Sport a Follonica significa legare l’immagine della nostra città a valori positivi, dinamici e di grande richiamo. Grazie a questa settimana di dirette, clip e approfondimenti, avremo l’opportunità unica di raccontare le nostre peculiarità artistiche, ambientali e sportive a un pubblico vastissimo. Il turismo sportivo e i grandi eventi mediatici sono la chiave per destagionalizzare e qualificare la nostra offerta turistica, e Follonica dimostra ancora una volta di essere una meta di primo livello».

«Non conoscevo Follonica, ma non vedo l’ora di raccontarla in modo sincero, credibile e appassionato – ha detto Fayna -. Saranno cinque giorni intensi, per quanto ci riguarda non è solo calciomercato: da quando siamo itineranti ci siamo accorti di quanto sia bello conoscere da vicino i posti. In una settimana in cui l’Italia non sarà ai mondiali, noi porteremo l’Italia a Follonica».

Calcio, musica e cartoline

Non mancheranno dei momenti musicali, grazie all’impegno di Alessandro Bonan e dei musicisti del gruppo di cui fa parte, il pianista Leonardo Lagorio e il chitarrista Luca Baldoni, presenti in tutte le serate. Venerdì 19 giugno si aggiungeranno il bassista Michele Fantoni e il batterista Andrea Cassano per un concerto che inizierà dalle 20:30.

Durante le giornate il team di Sky farà delle escursioni nella zona e filmerà i luoghi più affascinanti: il tutto per confezionare delle “cartoline” video raccontate da Fayna, che andranno a chiudere ciascuna delle puntate. Al termine della settimana una cartolina più lunga: «Una sorta di regalo finale che facciamo alla città, un biglietto da visita anche per il futuro – ha concluso Bonan -. Abbiamo filmaker tra i più bravi in Italia e una struttura tecnica di alto livello. In ogni puntata mostreremo le bellezze di Follonica. Chi viene qui deve sapere che non c’è solo mare, ma anche tutta una storia da scoprire».

Nella galleria qui sotto alcuni momenti della presentazione grazie alle foto di Giorgio Paggetti.