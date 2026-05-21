GROSSETO – “L’attacco ridicolo del deputato di FdI Fabrizio Rossi ai bagni gender neutral dell’Its Eat a Grosseto è l’ennesima prova dell’ossessione ideologica della destra”. Dura la risposta dell’assessore regionale Alessandra Nardini dopo il post del deputato grossetano sul bagno alla Cittadella dello studente.

“Davvero il problema sarebbero bagni pensati per riconoscere ogni persona? Io sto convintamente dalla parte di chi costruisce spazi accoglienti, che rispettino tutte le identità, non di chi agita fantasmi ‘woke’ per alimentare la paura e perché in realtà vuole mantenere un mondo pieno di discriminazioni – prosegue Nardini -. Basta farsi un giro in tutta Europa per vedere quanto siano ormai diffusi, mentre qui la destra porta ancora avanti polemiche squallide e strumentali“.

“Io invece penso che tutte le iniziative che possano consentire ad ogni persona, ogni corpo e ogni identità, di essere riconosciuta, di vivere ogni spazio come sicuro, sia la benvenuta ed è anche per questo che, come assessora regionale, il 13 giugno sarò proprio a Grosseto, per il Toscana Pride – conclude Nardini -. Discriminare è il punto numero uno del programma politico della destra ma non glielo consentiremo. Coloreremo Grosseto e la Maremma con i colori dell’arcobaleno, se ne faccia una ragione Fabrizio Rossi”.