AREZZO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, al chilometro 352, dove sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un camper. L’episodio si è verificato intorno alle 16.30 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118, della polizia e del personale di Autostrade per l’Italia.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sul posto sono intervenute le squadre del comando di Arezzo, in particolare il distaccamento di Montevarchi, con il supporto dell’autobotte e dell’autogrù provenienti dalla centrale di Arezzo. I soccorritori hanno operato in un tratto particolarmente trafficato dell’A1, dove si sono formati rallentamenti alla circolazione.

Gli occupanti del camper, un uomo e una donna, sono stati affidati alle cure del personale sanitario. I vigili del fuoco hanno precisato che gli occupanti del veicolo ricreazionale sono stati presi in cura dal personale sanitario. Risulta ferito in modo lieve anche il conducente di uno dei camion coinvolti, che è stato anch’egli assistito sul posto.

Particolare attenzione è stata riservata a una delle due autoarticolate, una cisterna contenente stirene, un monomero infiammabile. I vigili del fuoco hanno riferito che il mezzo “non ha subito danni tali da causare sversamenti”, escludendo quindi fuoriuscite di prodotto pericoloso sull’asfalto.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono state coordinate con la presenza congiunta di 118, polizia stradale e personale di Autostrade, impegnati nella gestione del traffico e nella bonifica del tratto interessato dall’incidente.