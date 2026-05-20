GROSSETO – Due giornate all’insegna dei motori storici, della promozione del territorio e della solidarietà. Sabato 30 e domenica 31 maggio Grosseto ospiterà “Visit Maremma 2026”, il primo raduno di auto e moto d’epoca promosso dall’associazione Finanza & Friends Team.

L’evento è stato ideato con l’obiettivo di far conoscere Grosseto e la Maremma a tanti appassionati provenienti da Toscana, Lazio, Umbria e dalle regioni limitrofe. L’iniziativa è organizzata con il supporto del Comune di Grosseto e del Comune di Castel del Piano. Tra i club partecipanti figurano in primo piano la Asi La Manovella di Roma, il Club Fiat 500 sempre della capitale il club grossetano Amas.

“Il primo raduno di auto e moto d’epoca promosso da Finanza & Friends Team rappresenta un’iniziativa di grande valore per il nostro territorio, capace di unire passione, tradizione e promozione della Maremma – dice il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Un ringraziamento va agli organizzatori, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, reso ancora più significativo dalla finalità benefica a sostegno del reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto”.

“Visit Maremma 2026 coniuga la passione per i motori storici con la valorizzazione del patrimonio culturale della città – sottolinea l’assessore alla Cultura, Luca Agresti -. La visita al centro storico, al Museo archeologico e d’arte della Maremma e alla mostra antiquaria Ticci offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino la storia, l’arte e le tradizioni di Grosseto. Confidiamo che questa sia la prima tappa di un percorso che ci porterà a collaborare per altre iniziative simili”.

“Ringraziamo il Comune di Grosseto e il Comune di Castel del Piano per il supporto – spiega il presidente di Finanza&Friends Team, Domenico Mazzone -. È la nostra prima esperienza in questo settore e siamo felici di affiancare alla promozione del territorio una concreta finalità benefica, con la donazione di un bilirubinometro al reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto”.

“Abbiamo costruito un programma che consentirà agli ospiti di scoprire le bellezze della Maremma, dalla costa all’Amiata, e di apprezzarne le eccellenze enogastronomiche. Un grazie particolare alle aziende del territorio e a tutti gli attori locali e non solo coinvolti in questo ambizioso progetto”, conclude il collaboratore Asi La Manovella di Roma e segretario del Club Fiat 500, Amerigo Campoli.

“Visit Maremma 2026” avrà uno scopo benefico: il ricavato contribuirà infatti alla donazione di un bilirubinometro JM-105 al reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il programma

Sabato 30 maggio

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 9.30 in piazza Duomo e piazza Dante Alighieri. Seguiranno la visita del centro storico di Grosseto, l’ingresso gratuito al Museo archeologico e d’arte della Maremma e alla mostra antiquaria Ticci, ospitata nella galleria di Maurizio Ticci in via Andrea da Grosseto. Successivamente il corteo si sposterà a Roselle per una degustazione di vini e prodotti tipici presso l’azienda Gagia Blu. Nel pomeriggio i mezzi raggiungeranno Marina di Grosseto, percorrendo il lungomare con il supporto della Polizia municipale. La giornata si concluderà con la cena di gala all’Hotel Granduca di Grosseto.

Domenica 31 maggio

È prevista la visita al Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) seguita dal trasferimento e dalla visita del centro di Castel del Piano. Seguirà un pranzo sociale con i partecipanti.