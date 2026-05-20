FOLLONICA – Il futuro del nuoto follonichese brilla a Livorno. Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, la piscina “La Bastia” ha ospitato le finali regionali FIN del settore Propaganda, riservate alle categorie Esordienti e Giovanissimi (nati tra il 2017 e il 2020). I giovanissimi atleti dell’Amatori Nuoto Follonica sono stati grandi protagonisti della manifestazione, portando a casa un bottino complessivo di ben 15 medaglie nelle categorie tra il 2018 e il 2020.

Tra i risultati di maggior rilievo spicca il fantastico terzo posto conquistato nella staffetta mista 4×25 Stile Libero composta da due femmine e due maschi riservata alla categoria Esordienti 2019/2020, a dimostrazione della solidità del gruppo.

A livello individuale, una menzione particolare va ai tre 2020 Ettore Russo, Ektor Nikolic e Serse Battaglini che con grinta e determinazione hanno conquistato un totale di 6 medaglie. Altrettanto brillanti sono state le prove di un altro terzetto “terribile”, ovvero quello composto dalla classe 2018 Ginevra Donati e dalle 2019 Fulvia Ligi e Martina Donati, capaci di mettersi al collo due medaglie ciascuna. Doppia medaglia anche per un ottimo Alessandro Guidoni.

Oltre alle medaglie la società ci tiene a sottolineare le importanti prestazioni cronometriche e di crescita dei 2018 Mirco Chiarantini e Leonardo D’Angelo e dei 2017 Tommaso Micheli, Giulio Pammolli e Filippo Pagni, che hanno difeso con grande onore i colori di Follonica.

Questo successo corale nasce dall’ottimo lavoro svolto quotidianamente a bordo vasca. La società esprime un doveroso ringraziamento agli allenatori Riccardo Pierro, Alice Mattafirri, Saverio Marchi e Luca Tenerini, che seguono questi piccoli atleti con dedizione, impegno e una passione instancabile.