GROSSETO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Grosseto. Il presidente Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 22 maggio alle 9.

Di seguito le proposte che verranno trattate:

Comunicazioni istituzionali;

Comunicazione verbale seduta del 30 aprile 2026 – Presa d’atto;

Modifica al programma triennale opere pubbliche 2026/2028 ed elenco annuale 2026, approvato con delibera Ccn 103/2025;

Variazioni di bilancio 2026 – 2028;

Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal regolamento urbanistico;

Modifiche al piano del commercio su aree pubbliche;

Ordine del giorno di sollecito al Ministero della Salute per la pubblicazione della relazione annuale sull’attuazione della legge 22 maggio 1978 numero 194, presentato dalla consigliera Capone (Pd);

Ordine del giorno sulla sicurezza urbana e sul rafforzamento delle politiche di rimpatrio, presentato dal consigliere Tornusciolo (Lega Salvini Premier);

Ordine del giorno per richiesta di sospensione della vendita dell’autostazione di Firenze da parte di Autolinee Toscane, presentato dal consigliere Lauretano (Fratelli d’Italia);

Mozione per istituzione di un percorso territoriale di formazione amministrativa e civica rivolto a tutti i cittadini e futuri candidati alle elezioni comunali, presentata dal consigliere Gori (Gruppo misto di minoranza);

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw