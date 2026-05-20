GROSSETO – Si amplia il ventaglio delle importanti professionalità in squadra alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Grosseto.

Il dottor Ugo Simoni, specialista in Medicina Interna e già medico di Medicina generale per oltre 35 anni, ha deciso di mettere a disposizione della Lilt la propria esperienza clinica nell’ambito della valutazione internistica generale e dell’orientamento dei pazienti verso eventuali successivi percorsi specialistici oncologici.

“L’attività è finalizzata ad offrire un primo inquadramento clinico, con particolare attenzione agli aspetti di prevenzione, valutazione generale e supporto alla appropriatezza dei percorsi diagnostici – spiega la Lilt -. La collaborazione nasce dalla condivisione dei valori assistenziali e sociali della Lilt e dall’intento di contribuire, attraverso l’esperienza professionale maturata negli anni, alle attività di prevenzione e assistenza rivolte alla popolazione”.

Grande soddisfazione espressa dal direttore sanitario della Lilt, il dottor Bruno Mazzocchi, che afferma di avere con il dottor Ugo un lungo rapporto di amicizia e affetto oltre che di infinita stima professionale. La direttrice Barbara Bricca sottolinea che “la continua crescita delle attività Lilt sono la conferma dell’importanza della attività di prevenzione che la stessa svolge a fianco della sanità pubblica in favore della comunità” e ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564 453261.