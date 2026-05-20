Foto di repertorio

GROSSETO – Il pugilato torna a riprendersi il cuore di Grosseto. L’Asd Fight Gym Grosseto annuncia la Special Edition di “Shock of the Ring”, che si terrà giovedì 27 giugno alle 21:00 nella suggestiva cornice di Piazza San Francesco. La manifestazione è realizzata in co-organizzazione con il Comune di Grosseto e gode dei prestigiosi patrocini della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e del CONI. Un appuntamento fortemente voluto dal territorio, reso possibile grazie al sostegno economico di un nutrito gruppo di imprese grossetane che hanno scelto di investire nel rilancio della “noble art” nel centro storico, richiamando le storiche edizioni dei primi anni 2000.

Il ring di Piazza San Francesco sarà teatro di un confronto internazionale di altissimo profilo: i pugili dilettanti della Fight Gym Grosseto affronteranno una agguerrita rappresentativa della Repubblica Irlandese, nazione dalla grandissima tradizione pugilistica. Il momento clou della serata vedrà protagonista l’idolo di casa, il professionista Halit Eryilmaz. Attualmente in piena corsa per il titolo italiano della sua categoria, Eryilmaz si confronterà con un valido avversario (in corso di definizione) in un match fondamentale per le sue ambizioni tricolori. Per favorire la massima partecipazione e riportare lo sport tra la gente, l’ingresso sarà gratuito. “Tornare in Piazza San Francesco è un’emozione immensa,” dichiara il Presidente della Fight Gym Grosseto Amedeo Raffi. “Grazie alla sinergia con l’Amministrazione Comunale e gli sponsor, offriamo a Grosseto una serata di caratura internazionale.”

Il programma tecnico completo, i nomi degli sfidanti irlandesi e l’avversario di Eryilmaz saranno svelati ufficialmente durante una prossima conferenza stampa, di cui verranno comunicati a breve data e luogo.