GROSSETO – Le organizzazioni sindacali Cub, Adl Varese, Sgb, Si Cobas e Usi Cit hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per venerdì 29 maggio.

L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.

Sono esclusi dallo sciopero generale i Comuni interessati dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.