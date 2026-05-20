Foto di repertorio

PORTO ERCOLE – Conto alla rovescia per domenica 31 maggio a Porto Ercole per la 50esima edizione della Scarpinata dei 4 Forti Spagnoli, una delle gare podistiche più affascinanti e longeve della Toscana.

Nata nel 1977, questa manifestazione è molto più di una semplice corsa: è un viaggio tra sport, natura e storia, capace di regalare emozioni uniche ad atleti, appassionati di trekking e spettatori di ogni età.

La Scarpinata si sviluppa su un tracciato di 9,7 km tra asfalto e sterrato, attraversando i suggestivi sentieri del promontorio dell’Argentario e toccando le quattro storiche fortificazioni spagnole che dominano Porto Ercole: La Rocca, che sovrasta il borgo antico, Forte Santa Caterina, antica postazione di avvistamento, Forte Filippo, imponente fortezza quadrangolare e infine Forte Stella, celebre per la sua inconfondibile forma stellata. Ritrovo alle 17,30 in Piazza Roma a Porto Ercole, con partenza fissata per le 19.

Il percorso mette subito alla prova i partecipanti con la dura salita verso Forte Filippo, per poi proseguire lungo la spettacolare Via Panoramica fino a Forte Stella e ritornare nel cuore del paese.

Correre la Scarpinata dei 4 Forti Spagnoli significa immergersi nel fascino dello Stato dei Presìdi, tra panorami mozzafiato, profumo di macchia mediterranea e testimonianze di un passato secolare.

In cinquant’anni di storia, la manifestazione è diventata un simbolo per Porto Ercole e per tutto il Monte Argentario, richiamando ogni anno centinaia di podisti provenienti da tutta Italia.

La 50esima edizione rappresenta un traguardo straordinario: mezzo secolo di sport, passione e tradizione. Un’occasione speciale per celebrare una gara che ha scritto pagine importanti del podismo toscano e continua a emozionare generazioni di atleti.

Per regolamento, quote di iscrizione e aggiornamenti sul percorso, visitare il sito ufficiale dell’ Atletica Costa d’Argento.