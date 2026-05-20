GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto, dopo il pareggio con il Parma, torna nuovamente in Emilia-Romagna. I biancorossi, guidati dal manager Enrico Vecchi, proveranno ad avere la meglio sul Farma Crocetta, che attualmente occupa la quarta posizione del Girone A (3 vittore, 9 sconfitte). “Siamo un gruppo sempre più solido – commenta l’esterno del Big Mat Bsc Grosseto Tommaso Piccinelli -, dove anche i nuovi innesti si stanno ambientando. Partita dopo partita stiamo crescendo, migliorando sia in fase offensiva che in quella difensiva”.

Le due gare si giocheranno sabato 23 maggio, alle 15.30 e alle 20.30, al Campo di baseball “Stuard 1-Polisportiva Bellè” di Parma. Il Big Mat Bsc Grosseto proverà, dunque, a consolidare il terzo posto, allontanando il Reggio Emilia (4 vittorie, 8 sconfitte) e provando ad avvicinarsi all’Hotsand Macerata (7 vittorie, 5 sconfitte). “Il pareggio contro il Parma – continua Piccinelli – ha aumentato certamente la nostra fiducia. Sapevamo che potevamo metterli in difficoltà, ma non era affatto semplice riuscire a ottenere una vittoria. Adesso scenderemo in campo con la voglia di continuare a vincere e a stupire, con grande determinazione ed entusiasmo”.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa (foto Lettieri).