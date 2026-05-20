GROSSETO – Una polemica a distanza, tra Fabrizio Rossi e Francesco Limatola, partita da una foto pubblicata su Facebook e scattata alla Cittadella dello studente, dove si trova la sede dell’Its eat, scuola post diploma di eccellenza, con laboratori, all’interno dell’ex centro dell’impiego immobile di proprietà della provincia di Grosseto.

Nell’immagine si vedono le due porte dei bagni con scritto “Gender neutral toilet” e una serie di immagini stilizzate: una persona disabile in sedia a rotelle, un robot, un supereroe, una donna incinta, un uomo, una donna, una sirena, una figura in abito etnico o tradizionale, un pirata, un alieno, un crossdresser.

Fabrizio Rossi

A pubblicare la foto delle toilette è stato l’onorevole Fabrizio Rossi, che ha commentato «… direbbe il poeta… “non so se il riso o la pietà prevale…”. Provincia di Grosseto, Cittadella dello studente».

Tra le risposte al post c’è chi afferma «Siamo al ridicolo, all farsa, davvero non si sa se ridere o piangere!» o ancora «sarà per ridere» dando ragione all’onorevole e chi invece sostiene che ci siano cose più importanti di cui parlare: «Preoccuparsi di dove vanno in bagno gli studenti mentre la città non offre loro un solo impianto sportivo moderno per giocare a basket è il capolavoro della distrazione di massa. Meno crociate da toilette e più cantieri per le strade e i parchi, grazie» afferma una cittadina. O ancora: «Non capisco dove sta il problema. Forse sarebbe meglio pensare al degrado in cui versano la e strade cittadine e per non parlare dei parchi pubblici. In alcuni sono mesi che mancano addirittura le altalene. Fatte numerose segnalazioni ma considerazioni zero».

«Nei paesi scandinavi, e non solo, i bagni pubblici sono dappertutto gender neutral. E non si stupisce nessuno».

Francesco Limatola

A distanza di alcune ore arriva anche la risposta del presidente della Provincia (che ha messo a disposizione lo stabile), Francesco Limatola: «L’onorevole Rossi dovrebbe preoccuparsi un po’ di più di dare risposte ai territori e un po’ meno di inseguire un maldestro tentativo di fare il fenomeno sui social. Trovo davvero fuori luogo fare ironia su un progetto dell’ITts Eat, una realtà che forma giovani e costruisce opportunità per il futuro del nostro territorio».

«Quegli spazi sono stati realizzati e utilizzati dall’Its Eat con un’idea semplice ma importante: fare in modo che ogni persona possa sentirsi accolta, rispettata e libera di vivere un ambiente formativo senza disagio o discriminazioni. L’inclusione non è uno slogan buono per i convegni. È cultura del rispetto. Ed è fatta anche di gesti concreti, di scelte quotidiane, di attenzione verso le persone e le loro sensibilità».

«Ridicolizzare tutto questo per una polemica social significa mandare un messaggio sbagliato, soprattutto ai più giovani: che il rispetto possa diventare oggetto di scherno. Io credo invece che le istituzioni debbano avere il compito opposto: unire e non deridere, educare al rispetto e non alimentare divisioni. Più che sarcasmo, ci sarebbe da ringraziare chi investe in formazione, civiltà e inclusione».