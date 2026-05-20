GROSSETO – Una svolta importante per il welfare, la rappresentanza e la tutela sociale della terza età. Anche a Grosseto si è ufficialmente costituito il Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo, in sigla Cupla.

Il nuovo organismo territoriale nasce con l’obiettivo strategico di dare una voce univoca, forte e coordinata ai pensionati del mondo dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, ponendosi immediatamente come un interlocutore stabile e autorevole per i Comuni e per tutte le istituzioni della provincia di Grosseto. La firma del regolamento provinciale, avvenuta nei giorni scorsi in città, definisce in modo chiaro le linee guida del lavoro comune.

Il Cupla Grosseto – che fa parte della rete del Cupla Regionale Toscana – si concentrerà sulla rappresentanza istituzionale, sulla promozione del benessere, sul contrasto all’isolamento sociale, sulla difesa dei diritti e sulla valorizzazione del ruolo attivo degli anziani nella comunità. Un’unione quanto mai necessaria in un momento storico in cui i pensionati si trovano ad affrontare sfide inedite, che vanno dall’impennata del costo della vita fino alla complessa transizione digitale.

Alla firma della costituzione del Coordinamento hanno partecipato i rappresentanti delle sei associazioni firmatarie: 50&Più Confcommercio (con Annamaria Della Monica), Pensionati Cna (Lidio Del Pasqua e Vezio Vagnoni), Federpensionati Coldiretti (Domenico Tocchi), Anap Confartigianato (Marco Coralli), Fipac Confesercenti (Alberto Pecchi) e Anp Cia (Giancarlo Innocenti).

L’assemblea ha stabilito che il coordinamento del Cupla Grosseto per i prossimi due anni sarà affidato al direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, alla quale spetterà, dunque, il delicato compito di piantare solide basi affinché il Coordinamento possa crescere in salute nel prossimo futuro.

“La nascita del Cupla Grosseto – commenta Gabriella Orlando – rappresenta un passo avanti straordinario per dare ai pensionati del lavoro autonomo maggiore ascolto, rappresentanza e dignità. In un contesto economico e sociale così frammentato, Confcommercio e le altre sigle del territorio scelgono la strada dell’unità per fare rete e incidere concretamente sulle politiche sociali locali”.