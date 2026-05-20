GROSSETO – 33milioni di euro, sotto forma di rimesse, sono usciti dall’Italia per raggiungere i paesi d’origine dei cittadini stranieri che lavorano in Maremma. È quanto emerge dall’ultimo rapporto della Fondazione Leone Moressa, che ha elaborato i dati ufficiali della Banca d’Italia relativi ai trasferimenti di denaro effettuati tramite money transfer e intermediari autorizzati.

Si tratta di una cifra significativa che testimonia il ruolo economico e sociale delle comunità straniere presenti sul territorio maremmano e il forte legame mantenuto con le famiglie nei Paesi d’origine.

A livello regionale, la Regione Toscana ha registrato nel 2025 un volume complessivo di rimesse pari a 668 milioni di euro. In questo contesto, Grosseto si colloca nella fascia intermedia della classifica toscana, preceduta dai grandi poli dell’immigrazione come Firenze, che guida con 247 milioni di euro, seguita da Pisa con 88 milioni e Prato con 57 milioni.

La provincia maremmana si posiziona poco sotto Siena, che registra 34 milioni di euro, e davanti a Massa Carrara, ferma a 23 milioni.

Un sostegno fondamentale per le famiglie

Secondo gli studiosi della Fondazione Leone Moressa, le rimesse rappresentano una vera e propria forma di sostegno economico e sociale per milioni di famiglie nei Paesi d’origine dei lavoratori stranieri.

Le somme inviate vengono infatti utilizzate principalmente per le spese quotidiane, le cure mediche, l’istruzione dei figli e il mantenimento delle famiglie rimaste nei territori di provenienza.

Un fenomeno che, nel complesso, continua ad avere un peso rilevante anche sul piano economico internazionale: a livello nazionale, spiegano i ricercatori, il volume delle rimesse supera ampiamente le risorse destinate dallo Stato italiano alla cooperazione internazionale.

Il ruolo delle comunità straniere sul territorio

Il dato relativo a Grosseto conferma inoltre la presenza stabile e radicata delle comunità straniere nel tessuto economico locale, dove molti lavoratori sono impiegati nei settori dell’agricoltura, del turismo, dell’assistenza alla persona e dei servizi.

Le rimesse rappresentano così non solo un aiuto per le famiglie all’estero, ma anche uno spaccato della realtà sociale ed economica della provincia, sempre più caratterizzata da una dimensione multiculturale e da legami internazionali consolidati.