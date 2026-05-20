GROSSETO – Successo per il gemellaggio musicale tra Grosseto e Nanping, in Cina. Il presidente del Consiglio comunale e referente dell’ufficio Relazioni internazionali, Fausto Turbanti, commenta la tournée che si è appena svolta nella Repubblica popolare cinese.

“Si conclude un’esperienza di straordinario valore umano e culturale che ha visto i tre giovani talenti grossetani Jacopo Mai, Alessio Tonelli e Ilaria Pinelli rappresentare la nostra città nella Repubblica popolare cinese, portando sul palco non soltanto qualità musicale, ma anche l’identità, la sensibilità e la capacità di dialogo del nostro territorio – afferma -. I concerti al teatro di Wuyishan e al Grand Theatre di Nanping hanno confermato quanto la musica sia uno strumento autentico di incontro tra popoli e culture diverse”.

“Questo scambio, nato nell’ambito del percorso di collaborazione tra il capoluogo maremmano e Nanping grazie alla preziosa collaborazione del presidente e direttore artistico dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Antonio Di Cristofano, dimostra concretamente come i rapporti internazionali possano tradursi in opportunità reali per i giovani e in occasioni di crescita reciproca – dichiara Turbanti -. I nostri ragazzi hanno vissuto un’esperienza importante sotto il profilo artistico e personale, confrontandosi con un contesto di grande livello e diventando, a tutti gli effetti, ambasciatori di Grosseto e della Maremma”.

“Come ufficio Relazioni internazionali continueremo a lavorare affinché il gemellaggio con Nanping produca sempre più iniziative concrete e opportunità reali e tangibili nei settori della cultura, della formazione, dello sport e della promozione territoriale. Questo è solo un primo passo di un percorso che vogliamo rendere stabile e duraturo nel tempo, costruendo una rete capace di generare valore per la nostra comunità e nuove prospettive per le giovani generazioni. Aver reso protagonisti all’estero dei nostri concittadini, oltretutto giovani, mi riempie di orgoglio e mi conferma che il percorso intrapreso è quello giusto”.