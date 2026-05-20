GROSSETO – Un nuovo progetto civico, nove liste tematiche e una candidatura a sindaco che sarà scelta attraverso procedure interne e criteri definiti. Sono alcuni dei temi affrontati da Giacomo Gori, consigliere comunale di Grosseto ed ex esponente del MoVimento 5 stelle, nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

Nel corso dell’intervista Gori ha ripercorso anche il suo percorso politico, spiegando le ragioni dell’uscita dal MoVimento 5 stelle dopo oltre vent’anni di attività riconducibile prima a Beppe Grillo e poi al partito guidato da Giuseppe Conte.

«Sono uscito con dispiacere – ha spiegato – perché la mia storia politica parla da sé, ma non dobbiamo mai dimenticare che l’obiettivo principale non è appartenere a qualcosa, ma fare del bene ai cittadini».

Al centro della puntata il nuovo progetto “I Love Grosseto”, presentato nei giorni scorsi insieme ad altri esponenti civici del territorio. Un’iniziativa che punta a costruire una coalizione composta da nove liste, ognuna collegata simbolicamente a un assessorato dell’amministrazione comunale.

Secondo Gori si tratta di un modello nato dopo anni di studio della macchina amministrativa cittadina. «Abbiamo analizzato il funzionamento delle istituzioni, le consuetudini e le dinamiche della politica locale per capire quali siano le criticità che generano mala politica», ha raccontato.

Da qui l’idea di creare quelli che definisce “anticorpi” amministrativi. «I Love Grosseto è la sommatoria di soluzioni pragmatiche che, se applicate, possono evitare il ripetersi di certi meccanismi», ha aggiunto.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda la partecipazione aperta ai cittadini. Attraverso il sito internet dedicato sarà infatti possibile proporre la propria candidatura per entrare nelle liste civiche che comporranno la coalizione.

Nel finale dell’intervista spazio anche alla domanda sul possibile candidato sindaco. Gori, però, non scioglie le riserve. «La candidatura sarà regolamentata da procedure precise e da una commissione di valutazione. Non sarebbe naturale avanzare oggi una mia candidatura personale rispetto al progetto che stiamo costruendo».

Chiusura infine sul tema delle alleanze: «La coalizione è chiusa, saranno nove liste», ha precisato il consigliere comunale.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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