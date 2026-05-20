FOLLONICA – Una stagione che punta ancora sulla qualità, sugli investimenti e sul rapporto con il territorio. Il Golfo del Sole ha aperto ufficialmente la stagione 2026 e si prepara ad accogliere migliaia di turisti tra novità strutturali, eventi e servizi sempre più rivolti anche ai residenti e ai visitatori della Maremma.

A fare il punto è il direttore Vasco Paulo, alla guida del resort dal 2018, che conferma la volontà di continuare a investire su una struttura che rappresenta una delle realtà turistiche più importanti della costa toscana.

«Abbiamo realizzato un nuovo parcheggio completamente rinnovato – spiega Paulo – con pavimentazione, pensiline fotovoltaiche e una nuova area di ingresso. Un intervento che vale circa 2 milioni di euro».

Oltre alla nuova area parcheggio e reception, il resort ha effettuato interventi anche sui bungalow sul mare e sulle passerelle che collegano la struttura alla spiaggia.

Ristorazione, sport e servizi per le famiglie

Per il 2026 il Golfo del Sole conferma la sua formula che unisce mare, relax, sport e ristorazione. «Continuiamo a rinnovare la carta della Trattoria e anche quella de La Duna, con un’offerta che mescola cucina toscana, carne, pesce e primi piatti», racconta il direttore.

All’interno del resort sono presenti diversi servizi dedicati alle famiglie e agli sportivi: dalla scuola di windsurf e vela fino alla bike station con officina, noleggio biciclette e tour organizzati. «La parte bike è aperta anche agli esterni – sottolinea Paulo –. Un follonichese può venire qui e affittare una bici o partecipare ai tour».

Non mancano inoltre piscina con acqua riscaldata, animazione per bambini, minigolf e attività quotidiane dedicate alle famiglie. «È un resort pensato per chi vuole vivere il mare, ma anche per chi cerca tranquillità e servizi di qualità».

Ad aprire la stagione delgi eventi sarà Chiara Francini nell’appuntamento di domani, giovedì 21 maggio.

“Il resort più bello della Toscana sul mare”

Paulo non nasconde l’orgoglio per i risultati raggiunti: «Perché scegliere il Golfo del Sole? Perché è il resort più bello della Toscana sul mare, con bungalow a pochi metri dalla spiaggia, mare cristallino, buon cibo e una grande attenzione alle famiglie».

La stagione è iniziata il 28 marzo e proseguirà fino al 16 ottobre. Dopo le circa 150 mila presenze registrate nel 2025, il 2026 potrebbe chiudersi con un ulteriore incremento. «Al momento abbiamo previsioni in crescita del 3% e pensiamo di arrivare a circa 155 mila presenze».

Info: www.golfodelsole.com

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Golfo del Sole 2026

Gli eventi e il rapporto con il territorio

Anche quest’anno il Golfo del Sole ospiterà una serie di eventi aperti al pubblico, confermando il legame sempre più forte con il territorio. «Questi appuntamenti sono una porta aperta verso Follonica e la Maremma – spiega Paulo –. Vogliamo far conoscere la struttura anche ai follonichesi e ai grossetani».

Secondo il direttore, il resort rappresenta anche un importante indotto economico per la città. «I nostri ospiti frequentano Follonica, fanno acquisti, utilizzano i servizi e vivono il territorio. È un potenziale economico enorme per tutta la città».

Ortano Mare, il nuovo progetto all’Isola d’Elba

Tra le novità più importanti del gruppo c’è anche Ortano Mare, il villaggio turistico all’Isola d’Elba recentemente acquisito e completamente riqualificato.

«Abbiamo rinnovato un blocco di appartamenti, la hall del ricevimento e tutta l’area della spiaggia – racconta Vasco Paulo –. Anche lì abbiamo creato un’offerta basata sulla cucina toscana, con pizza, pasta e grigliate sul mare».

Il progetto ha comportato un investimento da 3,2 milioni di euro. Sono stati installati anche 250 nuovi ombrelloni e il villaggio ha aperto ufficialmente il 13 maggio, mentre l’inaugurazione istituzionale è prevista per il 16 giugno.

Info: www.ortanoresort.com

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Ortano Mare 2026