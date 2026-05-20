MAGLIANO IN TOSCANA – Una visita all’interno del Palazzo civico di Magliano in Toscana, attualmente in fase di ristrutturazione anche grazie al contributo della Regione Toscana. L’hanno effettuata ieri il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il sindaco di Magliano in Toscana, a margine di un incontro che il presidente ha voluto organizzare con alcune associazioni di categoria e allevatori per parlare del problema delle predazioni che, recentemente, hanno interessato la provincia di Grosseto.

“Ringraziamo il presidente Giani – dice il sindaco Gabriele Fusini – che, ancora una volta, sceglie il nostro comune per parlare di temi importanti che riguardano il territorio e, più in generale, altre aree della Toscana. Un segno di rispetto e attenzione che desidero sottolineare, perché dimostra concretamente l’interesse che la Regione ha per tutto il territorio. È stato un piacere, inoltre, accompagnare il presidente all’interno del cantiere di Palazzo civico: un luogo che, come avevamo annunciato, vogliamo restituire alla comunità attraverso un importante lavoro di restauro”.

Il palazzo comunale, che diventerà palazzo civico, è una struttura abbandonata da decenni che tornerà ad avere un ruolo centrale nella vita della comunità maglianese. Con un intervento del valore complessivo di 700 mila euro, finanziato dalla Regione Toscana e dal Comune per 370 mila euro, l’edificio storico ospiterà la sala del Consiglio comunale, la biblioteca comunale di Magliano in Toscana, un’aula multimediale e spazi a disposizione delle associazioni del territorio.

“Uno spazio situato nel cuore del nostro borgo che desideriamo sia vivace e vissuto – conclude il sindaco Fusini – e che vogliamo lasciare in eredità ai nostri cittadini e, soprattutto, ai nostri giovani, nella speranza che possano viverlo per studiare, svolgere attività e socializzare”.