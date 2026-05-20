GROSSETO – La transizione ambientale non passa soltanto da nuovi impianti e nuove fonti energetiche. Passa anche da una trasformazione più silenziosa ma ormai decisiva: quella digitale. È a questo intreccio che è dedicato il quarto episodio de “L’energia necessaria”, il talk podcast di Estra, prodotto con OnePodcast e condotto da Fjona Cakalli, disponibile dal 21 maggio su tutte le principali piattaforme.

In che modo dati, reti intelligenti e innovazione digitale possono rendere più efficiente e sostenibile il sistema energetico? A confrontarsi sul tema sono Andrea Carignani, professore associato in Organizzazione aziendale e docente di Sistemi Informativi e Digital Sustainability presso l’Università Iulm di Milano e Roberto Marseglia, Manager Innovation di Plures, con un’esperienza diretta nei processi di innovazione applicati ai servizi pubblici e alla trasformazione organizzativa.

“La transizione ambientale ha bisogno di infrastrutture, investimenti e visione, ma anche di strumenti capaci di renderla più efficace e più concreta – afferma Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra –. Con questa puntata offriamo agli ascoltatori gli elementi per capire come il digitale possa diventare un alleato fondamentale per migliorare l’efficienza dei sistemi, la qualità dei servizi e la consapevolezza delle persone”.

“L’energia necessaria” è disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto: Amazon Music, Apple Podcasts, OnePodcast, Spotify e YouTube.

“L’energia necessaria” è un podcast condotto e scritto da Fjona Cakalli, con Francesco Caremani. Cura editoriale, Alessandra Bruno. Brand integration, Alessandro Piscitello. Ripresa e montaggio, Neverest. Supervisione tecnica video, Martina Annoni. Supervisione tecnica audio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione OnePodcast in collaborazione con Estra SpA.