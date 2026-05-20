GROSSETO – Con il 4-1 al Braccagni il Follonica Gavorrano conferma il primo posto nel girone A a punteggio pieno. Di contro il Braccagni saluta il Passalacqua dopo aver provato a frenare la marcia della capolista. Impresa riuscita solo in parte. Quella che è emersa, infatti, è stata una gara divisa a metà. I primi 45′ hanno censito un Folgav distratto, probabilmente anche troppo consapevole della propria forza. Una sicurezza, unita alla determinazione del Marina, che ha prodotto qualche scompenso tecnico-tattico. I ragazzi di Criscuolo sono stati audaci e intraprendenti nell’intuire le difficoltà avversarie con un inizio sprint. Lo dimostra il palo colpito da Limosani al 6′ costruito sull’atteggiamento rilassato dei bianchi. Frassinelli cerca la riscossa al 9′, la risposta di Bisceglie è egregia.

Il Braccagni non usa solo la difesa ma è attiva al centro e in avanti dove si infila nelle sbavature dei rivali. Nardi è sfortunato al 28′ colpendo la traversa. La segnalazione scuote il Folgav senza, comunque, svegliarlo del tutto. Infatti alla mezz’ora un pastrocchio della difesa spalanca la porta a Colli, che riempie il sacco, 0-1. Lo schiaffo è salutare per bianchi di Salvestroni, Nardi e Pratesi vanno al tiro mentre il tempo sta scadendo. Il pareggio al 43′ di Pratesi è una iniezione di vitamine per il Folgav, 1-1.

La ripresa è totalmente diversa. I ragazzi di Salvestroni salgono in cattedra, quelli di Criscuolo accusano un calo generale. Al 2′ Pratesi capovolge la situazione, 2.1. A quel punto il Folgav gestisce palla e campo, il Braccagni è in affanno. Pratesi si ripete al 46′ lucidando la sua tripletta, al 48′ Ontani chiude la contesa fermando il risultato sul 4-1.

FOLLONICA GAVORRANO: Cacciaguerra, Colombini (29′ st T. Riva), Paolini, Marcatili, Simoncini, Pimpinelli (15′ st Grosso), Bicocchi, Frassinelli (15′ st Calvi), Pratesi, Mancinelli (32′ st Godano), Nardi (15′ st Ontani). A disposizione: Tanganelli, M. Riva, Prisco. Allenatore: Tommaso Salvestroni.

BRACCAGNI: Bisceglia, Pistolesi, Civitillo, Ennached (40′ st Ndini), Todaro, Bonari (29′ st Marino), Sartoni (29′ st Smoqi), Attanasio, Colli, Limosani (22′ st Mariotti), Vega Guzman (38′ Puoti). A disposizione: Vergari, Migliorini, Magrini, Califano. Allenatore: Giole Criscuolo.

ARBITRO: Salvatore Sbordone; 1° assistente Cristian Pernazza, 2° assistente Matteo Rullo.

MARCATORI: 30′ Colli, 43′, 2′ st e 46′ st Pratesi, 48′ st Ontani.

NOTE: ammonito Pimpinelli. Calci d’angolo: 4-1. Recupero: 1′ + 3′.

La situazione

Follonica Gavorrano – Castiglionese 4-0

Braccagni – Paganico 0-1

Paganico – Follonica Gavorrano 0-6

Castiglionese – Braccagni 2-2

Follonica Gavorrano – Braccagni 4-1

Classifica

Follonica Gavorrano 9

Paganico 3

Braccagni 1

Castiglionese 1

Da giocare

Mercoledì 20 maggio Castiglionese – Paganico