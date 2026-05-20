GROSSETO – «Onorevole Rossi, più che preoccuparmi dei suoi attacchi sinceramente mi colpisce vedere fin dove possa spingersi certa politica pur di inseguire una polemica» il presidente della Provincia, Francesco Limatola, risponde all’onorevole di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi in merito alla polemica dei bagno gender neutral all’interno dell’Its Eat.

«Quando si arriva a trasformare perfino un messaggio di rispetto e inclusione in una caricatura ideologica, forse il problema non sono più i cartelli dei bagni ma il livello del dibattito pubblico».

«Anche perché quei messaggi e quella cartellonistica non sono stati realizzati dalla Provincia, ma dall’Its Eat oltre un anno fa, nell’ambito della propria attività formativa e culturale. Almeno una cosa positiva però c’è: finalmente l’onorevole Rossi si è accorto che a Grosseto esiste un Its che forma giovani e costruisce opportunità. Capisco però che ormai lei sia politicamente caduto in disgrazia e abbia bisogno quotidianamente di alzare i toni per ritagliarsi uno spazio mediatico. Ma usare ragazzi, scuole e temi legati al rispetto delle persone per fare propaganda resta una scelta triste».

«E trovo singolare che proprio lei richiami i valori cristiani. Perché i valori cristiani che conosco io parlano di rispetto, accoglienza, dignità della persona, attenzione verso chi rischia di sentirsi escluso o deriso. Non dell’uso della paura o dello scherno per costruire consenso. Quanto al consenso, sono stato eletto più volte dai cittadini e dagli amministratori del territorio, compresa la guida della Provincia. Evidentemente tante persone, anche cattolici e moderati, hanno riconosciuto nel mio modo di amministrare serietà, equilibrio e attenzione alle comunità. Forse è questo che ancora oggi le fa più male» prosegue Limatola.

«Io continuo a pensare che le istituzioni debbano lavorare per migliorare concretamente la vita delle persone, ma anche per costruire comunità più rispettose e civili. Perché educare al rispetto non toglie nulla a nessuno. Ridicolizzarlo, invece, finisce solo per raccontare il livello basso di chi sceglie di fare politica così».