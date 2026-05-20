MANCIANO – Da oggi, 20 maggio, è aperta la vendita online dei biglietti per i concerti della sedicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse organizzata dall’associazione musicale Diego Chiti che anche quest’anno porterà nel borgo due fine settimana consecutivi di musica, spettacoli e street band da tutta Europa.

Da mercoledì, dunque, sul sito della manifestazione www.mancianostreetmusicfestival.it sarà possibile acquistare gli ingressi per le tre serate al parco pubblico Mazzini, in programma il 16, il 17 e il 18 luglio alle ore 21.30, che vedranno protagonisti Tosca, Riccardo Rossi e i Dirotta su Cuba. Dal 6 giugno, inoltre, i biglietti saranno disponibili anche all’info point di piazza della Pace a Manciano, aperto tutti i sabati di giugno (6, 13, 20 e 27 giugno) e sabato 4 luglio dalle ore 10 alle 12.30.

Ad inaugurare i concerti sul palco, giovedì 16 luglio, sarà Tosca con il conversaconcerto “Le feminæ si fanno aspettare”, che anticipa il tour del suo nuovo progetto discografico “Feminæ”, uscito il 24 aprile.

Venerdì 17 luglio sarà la volta di Riccardo Rossi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tutto da cantare con lo show “Volevo fare il musicista!”, affiancato da una super band composta da nove elementi.

Sabato 18 luglio gran finale con i Dirotta su Cuba, in tappa a Manciano con il nuovo tour “Into the gruv”.

I biglietti hanno un costo di 15 euro e sono acquistabili fino a esaurimento posti. Dal 20 maggio al 2 giugno, inoltre, è attiva una promozione speciale: acquistando in blocco i biglietti di tutti e tre gli spettacoli, uno costerà la metà.

Ma la sedicesima edizione del Manciano street music festival prenderà il via già venerdì 10 luglio con la prima parte completamente gratuita dedicata alla musica da strada. Per tre giorni, dal 10 al 12 luglio, il centro storico di Manciano sarà invaso da street band provenienti da tutta Europa che sfileranno lungo le vie del borgo da mattina a sera coinvolgendo il pubblico con la loro energia.

Dal Portogallo arriverà la Brass Dass, dalla Francia la Poil O’Brass Band, dalla Germania la Louisiana Funky Butts, mentre dall’Italia ci saranno la bolognese Sax Lab, i materani Los Gitanos e la Magicaboola Brass Band di San Vincenzo.

Oltre alle street band, venerdì 10 luglio ci saranno anche Acoustelek, La Voce del Principe, Dual Shock, Ida Landsberg Duo e The Sound of the Strings, che suoneranno in postazioni fisse dislocate lungo il percorso gastronomico del Ristofestival.

Il programma della prima parte della kermesse sarà arricchito da due concerti speciali in piazza della Rampa: Arachel Dolphie & Daysi’s Cuban Band, che chiuderanno la serata inaugurale del 10 luglio alle ore 22 con un’interpretazione intensa e coinvolgente della tradizione cubana, e Leonardo De Andreis, giovane cantautore e produttore romano finalista della prima edizione di Sanremo Young e autore del tormentone virale “Soltero”, che si esibirà domenica 12 luglio alle ore 20 prima del concerto finale con tutte le band.

Anche quest’anno torna la lotteria ufficiale del festival, un modo per sostenere la manifestazione e allo stesso tempo vincere grandi concerti. In palio ci sono sei biglietti per tre eventi di rilievo della musica italiana: due ingressi omaggio per “Fiorella Mannoia canta Fabrizio e Ivano – Anime salve” il 17 novembre al Teatro Verdi di Firenze, due per l’“Arisa Live Tour 2026” il 17 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma e due per “Serena Brancale – Sacro Tour 2026” il 26 luglio alla Fortezza Medicea di Siena.

Il Manciano street music festival è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, ed è supportato da Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e Fondazione CR Firenze, main sponsor dell’evento. Tutte le informazioni sul programma, l’acquisto dei biglietti e la lotteria sono disponibili su www.mancianostreetmusicfestival.it.