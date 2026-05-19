PORTO ERCOLE – Ultimi giorni di preparativi per il Rione Rocca di Porto Ercole, che il prossimo 30 maggio sarà chiamato a difendere la vittoria conquistata nella scorsa edizione della regata remiera delle Quattro Fortezze Spagnole. Con l’avvicinarsi dell’appuntamento più atteso, il rione giallonero ha definito gli equipaggi che rappresenteranno la Rocca in mare, tra conferme, giovani promesse e un nome che continua a scrivere la storia della manifestazione.

L’equipaggio Under 18 sarà guidato dal timoniere Mirco Scotto, con Tommaso Stronchi al primo reme, Giacomo Bagnoli al secondo, Leonardo Chegia al terzo e Diego Benedetti al quarto.

Per il Palio maggiore, il timone sarà affidato a Massimiliano Lucignani, molto conosciuto nell’ambiente remiero , che con 12 vittorie in 27 regate disputate detiene il record di successi nella competizione, come il timoniere più vincente della regata delle Quattro Fortezze Spagnole.

A comporre l’equipaggio saranno Thomas Chiodo al primo reme, Lorenzo De Maria al secondo, Samuel Albania al terzo e Dennis Fanciulli al quarto, mentre Alvaro Chiodo ricoprirà il ruolo di riserva e preparatore.

Per il Rione Rocca si tratta ora degli ultimi giorni di lavoro e rifinitura prima della sfida del 30 maggio, quando i colori giallo e nero torneranno in acqua cercando di difendere il titolo conquistato un anno fa nella storica regata di porto ercole.