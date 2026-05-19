FOLLONICA – La stagione della Pallamano Follonica si sta concludendo con risultati straordinari, capaci di portare in alto il nome della città sia nel settore maschile che in quello femminile.

Le squadre hanno dimostrato talento, impegno e grande spirito di sacrificio, conquistando traguardi importanti e l’accesso alle finali nazionali: i ragazzi della Serie B saranno impegnati a Chieti il 19, 20 e 21 giugno, mentre le ragazze Under 16 voleranno a Gaeta, Formia e Fondi dal 3 al 7 giugno per le finali nazionali.

“Come assessore allo Sport sono profondamente orgogliosa di questa realtà sportiva che rappresenta un pezzo importante della storia della nostra città – afferma l’assessore Azzurra Droghini, e continua -. La pallamano a Follonica è uno sport storico, che continua a trasmettere valori autentici ai nostri giovani e a regalare soddisfazioni a tutta la comunità.

Dietro questi risultati ci sono sacrifici enormi, passione e dedizione quotidiana. Voglio ringraziare gli atleti, gli allenatori, le famiglie e tutta la società della Pallamano Follonica per il lavoro straordinario svolto durante l’anno. Un ringraziamento particolare va al presidente Marco Gasperini e a Barbara Antonini, anima e punto di riferimento della società e della realtà di Follonica Sport, per l’impegno costante, la competenza e l’amore con cui portano avanti questa splendida esperienza sportiva.

Ieri ho salutato la squadra al termine di una stagione intensa, impegnativa ma allo stesso tempo bellissima e gratificante dal punto di vista umano e sportivo. Questi risultati dimostrano quanto lo sport possa essere motore di crescita, educazione e orgoglio per un’intera città”.