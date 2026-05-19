MASSA MARITTIMA – La Uil Fp area vasta Toscana sud est interviene sulla situazione dell’Unità complessa di chirurgia dell’ospedale di Massa Marittima, esprimendo pieno sostegno alle prese di posizione delle istituzioni locali e regionali e lanciando un nuovo allarme sul futuro dei presidi sanitari periferici.

Secondo il segretario generale Sergio Lunghi e il responsabile sanità Luciano Fedeli, il caso di Massa Marittima rappresenta infatti un esempio emblematico delle difficoltà che stanno vivendo molti ospedali territoriali.

“Sempre meno servizi e carenza di professionisti”

Per la Uil Fp il quadro generale desta “non poche preoccupazioni”, soprattutto a causa del progressivo impoverimento dell’offerta sanitaria e della crescente carenza di personale sanitario.

Il sindacato sottolinea di aver acceso da tempo i riflettori sulla situazione dell’ospedale di Massa Marittima, indicando anche possibili soluzioni immediate per evitare di perdere un presidio considerato strategico per un’area disagiata che serve non solo il territorio grossetano, ma anche parte delle province di Livorno e Pisa.

“Abbiamo portato all’attenzione della Direzione sanitaria e del Direttore generale il problema – spiegano Lunghi e Fedeli – evidenziando soluzioni idonee e immediate, trovando però difficoltà che non comprendiamo”.

“Inaccettabile ridurre l’attività chirurgica”

Al centro della polemica c’è l’ipotesi di una riduzione dell’attività chirurgica da 24 a 12 ore, con il trasferimento dei casi più complessi all’ospedale di Grosseto.

Una prospettiva che la Uil Fp definisce “inaccettabile”.

Secondo il sindacato, le aree chirurgiche degli ospedali periferici come Massa Marittima e Orbetello devono essere mantenute operative sulle 24 ore, con un organico adeguato a garantire tutte le attività previste.

“La riduzione dell’attività – sostengono i rappresentanti sindacali – rientra in un disegno che negli anni ha già penalizzato fortemente le aree marginali”.

L’appello: “Servono investimenti e programmazione”

La Uil Fp chiede ora una soluzione definitiva che garantisca continuità e sicurezza all’attività chirurgica del presidio ospedaliero di Massa Marittima, ma anche una visione più ampia sull’intera rete sanitaria territoriale.

Il sindacato sollecita infatti una programmazione che tenga conto delle esigenze reali dei territori e che superi una logica basata esclusivamente sul contenimento della spesa.

Secondo la Uil Fp, il mantenimento dei servizi sanitari nei territori periferici rappresenta un elemento fondamentale non solo per la tutela della salute, ma anche per la tenuta demografica, sociale ed economica dei comprensori locali.